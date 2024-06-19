Пил із Сахари нібито мав накрити Україну у четвер, 20 червня. Втім українські метеорологи назвали ці чутки фейковими.

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Пил очікується над Середземномор'ям

Інформація про пил в Україні, зокрема, і в Києві соцмережами ширилася із посиланням на Copernicus – програму дослідження навколишнього середовища та безпеки.

Синоптики Укргідрометцентру спростували цю інформацію.

Ми не чекаємо пустельного пилу над Україною,

– написали там.

Втім, згідно з даними Copernicus, пил таки очікується, але лише над Середземномор'ям.

За словами синоптиків, у четвер, 20 червня, до України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи, а також українські регіони накриють короткочасні дощі з грозами.

"Просимо не розповсюджувати фейкові новини, не узгодивши їх з офіційним джерелом", – закликають метеорологи.

Пил із Сахари не дійде до України / Карта Укргідрометцентру