Цьогорічний хадж проходив 14 – 19 червня. Попередньо, йдеться про щонайменше 550 людей загиблих під час нього.

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Мекку цьогоріч могли відвідати майже 2 мільйони осіб

У понеділок температура повітря у Мецці сягнула до 51,8 градуса у тіні. Рідні загиблих у соцмережах підтвердили, що причиною більшості смертей стала саме спека. Частина сімей досі шукають своїх родичів по саудівських лікарнях.

За попередніми підрахунками близько 323 жертви були єгиптянами, 140 – індонезійцями, а інші – тунісцями, йорданцями, іранцями, сенегальцями. Загалом міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії надало допомогу понад 2700 паломникам, які постраждали від спеки.

Хадж – це важке завдання, тому вам доведеться докладати зусиль і виконувати ритуали навіть в умовах спеки та скупченості,

– сказав один із єгипетських паломників.

Люди використовували парасольки, щоб захиститися від сонця. Їх влада Саудівської Аравії попереджала про шалену спеку та просила уникати перебування на вулиці в найспекотніші години з 11:00 до 3:00.

Додамо, що ще у 2019 році світ побачило дослідження Geophysical Research Letters, у якому йдеться про те, що внаслідок підвищення температури в посушливій Саудівській Аравії через зміну клімату паломники, які здійснюють хадж, зіткнуться з "надзвичайною небезпекою".

За останні 30 року у хаджах в Саудівській Аравії сталися сотні смертей. Причинами загибелі людей була тиснява, підпали наметів та інші нещасні випадки.

Хадж – одне з найбільших масових зібрань у світі. Його здійснення є обов’язком, який буває раз у житті кожного працездатного мусульманина, що може собі це дозволити. За даними Головного статистичного управління Саудівської Аравії, цього року очікувалося, що участі у хаджі візьмуть понад 1,8 мільйона паломників.