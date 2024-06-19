Нынешний хадж проходил 14 – 19 июня. Предварительно, говорится о по меньшей мере 550 людях погибших во время него.

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Мекку в этом году могли посетить почти 2 миллиона человек

В понедельник температура воздуха в Мекке достигла 51,8 градуса в тени. Родные погибших в соцсетях подтвердили, что причиной большинства смертей стала именно жара. Часть семей до сих пор ищут своих родственников по саудовским больницам.

По предварительным подсчетам около 323 жертвы были египтянами, 140 – индонезийцами, а остальные – тунисцами, иорданцами, иранцами, сенегальцами. В целом министерство здравоохранения Саудовской Аравии оказало помощь более 2700 паломникам, которые пострадали от жары.

Хадж – это трудная задача, поэтому вам придется прилагать усилия и выполнять ритуалы даже в условиях жары и скученности,

– сказал один из египетских паломников.

Люди использовали зонтики, чтобы защититься от солнца. Их власти Саудовской Аравии предупреждали о безумной жаре и просили избегать пребывания на улице в самые жаркие часы с 11:00 до 3:00.

Добавим, что еще в 2019 году мир увидело исследование Geophysical Research Letters, в котором говорится о том, что в результате повышения температуры в засушливой Саудовской Аравии из-за изменения климата паломники, которые совершают хадж, столкнутся с "чрезвычайной опасностью".

За последние 30 лет в хаджах в Саудовской Аравии произошли сотни смертей. Причинами гибели людей была давка, поджоги палаток и другие несчастные случаи.

Хадж – одно из крупнейших массовых собраний в мире. Его совершение является обязанностью, которая бывает раз в жизни каждого трудоспособного мусульманина, который может себе это позволить. По данным Главного статистического управления Саудовской Аравии, этом году ожидалось, что участия в хадже примут более 1,8 миллиона паломников.