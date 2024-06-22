Ліквідація наслідків негоди у Львові триває. Міський голова повідомив, що також пошкоджено ЛЕП, тож можлива часткова відсутність світла.
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Які наслідки негоди у Львові 22 червня
Ліквідація наслідків потужної негоди, яка пройшла сьогодні Львовом, триває. Провели комісію з надзвичайних ситуацій. Роботу громадського транспорту повністю відновили.
Повалено близько 100 дерев. Обстеження триває. Пошкоджено до 10 дахів. На Валовій провалився димохід шестиповерхового будинку, пошкодив дах. Всі пошкодження усунемо. Головне – жодна людина не постраждала,
– наголосив Андрій Садовий.
Також мер Львова розповів, що внаслідок негоди пошкоджено лінію електропередач: можлива часткова відсутність світла.
Комунальні служби вже розчищають дороги та дощоприймачі. Пріоритет на головних шляхах, які мають бути проїзними.
"Дякую всім за оперативну роботу!" – підкреслив міський голова.
Ліквідація наслідків негоди у Львові / Фото з телеграму Садового
В Україні оголосили штормове попередження
- До кінця доби 22 червня на Заході будуть грози, в окремих районах град та шквали 17 – 22 метри на секунду.
- У Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях значні дощі. Це I рівень небезпечності, жовтий.
- Також в Укргідрометцентрі писали, що в Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях в окремих районах шквали 25 – 27 метрів на секунду. Йдеться вже про II рівень небезпечності, помаранчевий.
- У неділю, 23 червня, у західних, вдень і в північних, центральних та Харківській областях пройдуть грози. В окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.
- Вночі та вдень у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях значний дощ. Це I рівень небезпечності, жовтий.