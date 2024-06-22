Ліквідація наслідків негоди у Львові триває. Міський голова повідомив, що також пошкоджено ЛЕП, тож можлива часткова відсутність світла.

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Які наслідки негоди у Львові 22 червня

Ліквідація наслідків потужної негоди, яка пройшла сьогодні Львовом, триває. Провели комісію з надзвичайних ситуацій. Роботу громадського транспорту повністю відновили.

Повалено близько 100 дерев. Обстеження триває. Пошкоджено до 10 дахів. На Валовій провалився димохід шестиповерхового будинку, пошкодив дах. Всі пошкодження усунемо. Головне – жодна людина не постраждала,

– наголосив Андрій Садовий.

Також мер Львова розповів, що внаслідок негоди пошкоджено лінію електропередач: можлива часткова відсутність світла.

Комунальні служби вже розчищають дороги та дощоприймачі. Пріоритет на головних шляхах, які мають бути проїзними.

"Дякую всім за оперативну роботу!" – підкреслив міський голова.

Ліквідація наслідків негоди у Львові / Фото з телеграму Садового

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