У яких регіонах вируватиме негода найближчими днями, де сильно литиме, передає 24 Канал.
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Де прогнозують дощі, град і грози
В Укргідрометцентрі попереджали, що 22 червня у другій половині дня на Заході областях грози, в окремих районах град та шквали 17 – 22 метри на секунду. Також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях пройдуть значні дощі. Це І рівень небезпечності, жовтий.
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Де буде негода 22 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
У неділю, 23 червня, подекуди в Україні, крім Півдня, 24 червня у південних та східних областях знову пройдуть короткочасні дощі та грози.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
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Орієнтовний прогноз погоди на 23 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Яка буде температура на вихідних
Синоптики прогнозували, що вночі суботи +13 – +18 градусів. Вдень +25 – +30. Однак, на Закарпатті та Прикарпатті пригріє до +34 градусів.
Далі, 23 – 24 червня, на Заході та Півночі вночі +14 – +20 градусів, вдень +22 – +28. Тим часом на решті території +17 – +22 вночі, вдень неділі +29 – +34, у понеділок +24 – +29, тільки на Півдні до +33 градусів.
Погода на липень 2024
- Офіційних прогнозів на другий місяць літа ще не має. Однак, раніше у коментарі 24 Каналу завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України розповіла, якою може бути погода.
- Зокрема, Віра Балабух зазначили, найвища температура очікується саме в липні й першій половині серпня, особливо в південних і південно-східних областях.