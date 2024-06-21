У яких регіонах вируватиме негода найближчими днями, де сильно литиме, передає 24 Канал.

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Де прогнозують дощі, град і грози

В Укргідрометцентрі попереджали, що 22 червня у другій половині дня на Заході областях грози, в окремих районах град та шквали 17 – 22 метри на секунду. Також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях пройдуть значні дощі. Це І рівень небезпечності, жовтий.

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Де буде негода 22 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

У неділю, 23 червня, подекуди в Україні, крім Півдня, 24 червня у південних та східних областях знову пройдуть короткочасні дощі та грози.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

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Орієнтовний прогноз погоди на 23 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде температура на вихідних

Синоптики прогнозували, що вночі суботи +13 – +18 градусів. Вдень +25 – +30. Однак, на Закарпатті та Прикарпатті пригріє до +34 градусів.

Далі, 23 – 24 червня, на Заході та Півночі вночі +14 – +20 градусів, вдень +22 – +28. Тим часом на решті території +17 – +22 вночі, вдень неділі +29 – +34, у понеділок +24 – +29, тільки на Півдні до +33 градусів.

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