Цього дня в Україні буде мінлива хмарність. Температура в деяких містах буде 30+ градусів.

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Прогноз на 22 червня

Опадів цього дня не передбачається, лише в західних областях у другу половину дня пройдуть короткочасні дощі, грози. Однак подекуди на Заході будуть значні дощі, град та шквали вітру 17 – 22 метри на секунду.

В цілому по країні вітер буде переважно південний, а у східній, північно-східній частині та в Приазов'ї північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме 13 – 18 градусів, а вдень 25 – 30 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті місцями 32 – 34 градуси.

Погода в обласних центрах

Київ +27...+29

Ужгород +29...+31

Львів +29...+31

Івано-Франківськ +30...+32

Тернопіль +29...+31

Чернівці +30...+32

Хмельницький +29...+31

Луцьк +28...+30

Рівне +28...+30

Житомир +27...+29

Вінниця +28...+30

Одеса +28...+30

Миколаїв +28...+30

Херсон +27...+29

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +27...+29

Черкаси +27...+29

Чернігів +25...+27

Суми +25...+27

Полтава +26...+28

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +25...+27

Луганськ +25...+27

Харків +25...+27



Погода в Україні 22 червня / Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 22 червня по Київщині

У Києві буде мінлива хмарність, проте опадів не очікується.

Температура по області вночі становитиме 13 – 18 градусів і вдень 25 – 30 градусів. Тим часом у столиці вночі 15 – 17 градусів, вдень 27 – 29 градусів.