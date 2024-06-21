В этот день в Украине будет переменная облачность. Температура в некоторых городах будет 30+ градусов.
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Прогноз на 22 июня
Осадков в этот день не предвидится, только в западных областях во вторую половину дня пройдут кратковременные дожди, грозы. Однако местами на Западе будут значительные дожди, град и шквалы ветра 17 – 22 метра в секунду.
В целом по стране ветер будет преимущественно южный, а в восточной, северо-восточной части и в Приазовье северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью составит 13 – 18 градусов, а днем 25 – 30 градусов. На Закарпатье и Прикарпатье местами 32 – 34 градуса.
Погода в областных центрах
- Киев +27...+29
- Ужгород +29...+31
- Львов +29...+31
- Ивано-Франковск +30...+32
- Тернополь +29...+31
- Черновцы +30...+32
- Хмельницкий +29...+31
- Луцк +28...+30
- Ровно +28...+30
- Житомир +27...+29
- Винница +28...+30
- Одесса +28...+30
- Николаев +28...+30
- Херсон +27...+29
- Симферополь +28...+30
- Кропивницкий +27...+29
- Черкассы +27...+29
- Чернигов +25...+27
- Сумы +25...+27
- Полтава +26...+28
- Днепр +27...+29
- Запорожье +26...+28
- Донецк +25...+27
- Луганск +25...+27
- Харьков +25...+27
Погода в Украине 22 июня / Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 22 июня по Киевской области
В Киеве будет переменная облачность, однако осадков не ожидается.
Температура по области ночью составит 13 – 18 градусов и днем 25 – 30 градусов. Тем временем в столице ночью 15 – 17 градусов, днем 27 – 29 градусов.