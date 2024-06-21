В этот день в Украине будет переменная облачность. Температура в некоторых городах будет 30+ градусов.

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Прогноз на 22 июня

Осадков в этот день не предвидится, только в западных областях во вторую половину дня пройдут кратковременные дожди, грозы. Однако местами на Западе будут значительные дожди, град и шквалы ветра 17 – 22 метра в секунду.

В целом по стране ветер будет преимущественно южный, а в восточной, северо-восточной части и в Приазовье северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью составит 13 – 18 градусов, а днем 25 – 30 градусов. На Закарпатье и Прикарпатье местами 32 – 34 градуса.

Погода в областных центрах

Киев +27...+29

Ужгород +29...+31

Львов +29...+31

Ивано-Франковск +30...+32

Тернополь +29...+31

Черновцы +30...+32

Хмельницкий +29...+31

Луцк +28...+30

Ровно +28...+30

Житомир +27...+29

Винница +28...+30

Одесса +28...+30

Николаев +28...+30

Херсон +27...+29

Симферополь +28...+30

Кропивницкий +27...+29

Черкассы +27...+29

Чернигов +25...+27

Сумы +25...+27

Полтава +26...+28

Днепр +27...+29

Запорожье +26...+28

Донецк +25...+27

Луганск +25...+27

Харьков +25...+27



Погода в Украине 22 июня / Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 22 июня по Киевской области

В Киеве будет переменная облачность, однако осадков не ожидается.

Температура по области ночью составит 13 – 18 градусов и днем 25 – 30 градусов. Тем временем в столице ночью 15 – 17 градусов, днем 27 – 29 градусов.