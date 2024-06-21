В каких регионах будет непогода в ближайшие дни, где будет сильно лить, передает 24 Канал.
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Где прогнозируют дожди, град и грозы
В Укргидрометцентре предупреждали, что 22 июня во второй половине дня на Западе областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 17 – 22 метра на секунду. Также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут значительные дожди. Это І уровень опасности, желтый.
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Где будет непогода 22 июня / Скриншот с Укргидрометцентра
В воскресенье, 23 июня, местами в Украине, кроме Юга, 24 июня в южных и восточных областях снова пройдут кратковременные дожди и грозы.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
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Ориентировочный прогноз погоды на 23 июня / Скриншот с Укргидрометцентра
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Какая будет температура на выходных
Синоптики прогнозировали, что ночью субботы +13 – +18 градусов. Днем +25 – +30. Однако, на Закарпатье и Прикарпатье пригреет до +34 градусов.
Далее, 23 – 24 июня, на Западе и Севере ночью +14 – +20 градусов, днем +22 – +28. Между тем на остальной территории +17 – +22 ночью, днем воскресенья +29 – +34, в понедельник +24 – +29, только на Юге до +33 градусов.
Погода на июль 2024 года
- Официальных прогнозов на второй месяц лета еще нет. Однако, ранее в комментарии 24 Каналу заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины рассказала, какой может быть погода.
- В частности, Вера Балабух отметили, самая высокая температура ожидается именно в июле и первой половине августа, особенно в южных и юго-восточных областях.