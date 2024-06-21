В каких регионах будет непогода в ближайшие дни, где будет сильно лить, передает 24 Канал.

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Где прогнозируют дожди, град и грозы

В Укргидрометцентре предупреждали, что 22 июня во второй половине дня на Западе областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 17 – 22 метра на секунду. Также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут значительные дожди. Это І уровень опасности, желтый.

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Где будет непогода 22 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

В воскресенье, 23 июня, местами в Украине, кроме Юга, 24 июня в южных и восточных областях снова пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

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Ориентировочный прогноз погоды на 23 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

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Какая будет температура на выходных

Синоптики прогнозировали, что ночью субботы +13 – +18 градусов. Днем +25 – +30. Однако, на Закарпатье и Прикарпатье пригреет до +34 градусов.

Далее, 23 – 24 июня, на Западе и Севере ночью +14 – +20 градусов, днем +22 – +28. Между тем на остальной территории +17 – +22 ночью, днем воскресенья +29 – +34, в понедельник +24 – +29, только на Юге до +33 градусов.

Погода на июль 2024 года