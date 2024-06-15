Из-за значительного ливня водоотводная система города не справилась. Кадры с последствиями непогоды публикует ряд столичных телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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Столицу накрыла непогода

Особенно сильный потоп произошел на улице Антоновича. Там неподалеку от станции метро "Олимпийская" после ливня сорвало часть асфальта. На инцидент отреагировали в частности в патрульной полиции Киева.

В связи с повреждением асфальтового покрытия на перекрестке улиц Антоновича и Физкультуры, движение транспорта перекрыто. На указанном участке дороги работают патрульные и специальные службы. Объезд транспорта осуществляется по улице Большой Васильковской,

– написали правоохранители.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

В КГГА подтвердили, что в результате значительных осадков подпором воды из реки Лыбидь подмыло проезжую часть на улице Антоновича.

Ливень повредил асфальт возле станции "Олимпийская": смотрите видео

Впоследствии также стало известно, что на бульваре Николая Михновского автомобиль въехал в разрытую яму, которую залило дождем. По словам очевидцев, "скорой" на месте нет и с водителем якобы все в порядке.

Автомобиль попал в яму в центре Киева / Фото: телеграм-каналы

Какой будет погода 16 июня

Погода в воскресенье, 16 июня, будет облачно с прояснениями. В Украине, кроме западных областей, снова пройдут дожди, местами грозы.

По словам синоптиков, ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный 5 – 10 метров в секунду. Ночью +12 – +17, в западных областях +8 – +13 градусов. Днем +20 – +25, в восточных и южных областях +23 – +28 градусов.