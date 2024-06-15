В каких областях снова пройдут дожди и грозы, где будет град и шквалы, какую температуру прогнозируют синоптики, передает 24 Канал.

Узнайте уже сейчас Когда прекратятся дожди по всей Украине

Прогноз погоды на 16 июня

В воскресенье будет облачно с прояснениями. В Украине, кроме западных областей, снова пройдут дожди, местами грозы.

В большинстве южных, центральных и Харьковской областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Также отметили, что ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный 5 – 10 метров в секунду. Ночью +12 – +17, в западных областях +8 – +13 градусов. Днем +20 – +25, в восточных и южных областях +23 – +28 градусов.

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Прогноз погоды на 16 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах