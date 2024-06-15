В яких областях знову пройдуть дощі та грози, де буде град і шквали, яку температуру прогнозують синоптики, передає 24 Канал.

Дізнайтеся вже зараз Коли припиняться дощі по всій Україні

Прогноз погоди на 16 червня

У неділю буде хмарно з проясненнями. В Україні, крім західних областей, знову пройдуть дощі, місцями грози.

У більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– попередили в Укргідрометцентрі.

Також зазначили, що вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, у західних областях +8 – +13 градусів. Вдень +20 – +25, у східних та південних областях +23 – +28 градусів.

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Прогноз погоди на 16 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах