Синоптики попередили людей, що у столиці України негода вируватиме до кінця доби 12 червня. Київська міська військова адміністрація заявила про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.

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Яка погода була в Києві

Вранці 12 червня в районі Індустріального мосту, що в Солом'янському районі, подекуди затопило вулиці. Окрім того, багато дерев негода повалила в районі Політехнічного інституту.

Станом на 14:39 12 червня Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив про ліквідацію 13 випадків повалених або пошкоджених дерев.



Негода подекуди підтопила вулиці в Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



У декількох районах столиці попадали дерева / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



У Києві десятиліттями не було такої потужної зливи / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Через негоду в столиці людей закликали за можливості залишатись у приміщеннях / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



У Києві випала більш ніж половина місячної норми опадів / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Київській області та в Києві. До кінця доби 12 червня буде значний дощ, а також пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Негода в столиці 12 червня 2024 року / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Київська міська державна адміністрація повідомила, що протягом 12 червня в Києві менш ніж за добу випало більш ніж половина місячної норми опадів. Тобто тільки станом на 15:00 повідомили, що нічний та денний рівні склали 46 міліметрів опадів. Нормативний обсяг опадів за місяць – 74 міліметри.

Злива з такою кількістю опадів у місті – вперше за останні 30 років,

– заявили в КМДА.

Через негоду людей закликали бути обережними, за можливості – залишатись у приміщеннях, не паркувати автомобілі біля дерев чи електроопор.

Водночас в Київській міській військовій адміністрації через сильний вітер закликали дотримуватись правил:

не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;

прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Злива у столиці / Фото Ірини Вихрущ, 24 Канал

Коротко про негоду в Києві