Відповідно до прогнозів, у кількох регіонах України 12 червня очікуються грози. Мовиться про всю територію, крім Заходу.
Дивіться також Дощі, а подекуди навіть грози: якою буде погода в Україні 13 червня
Також може бути град
Крім цього, у північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі. Натомість у центральних, південних та східних областях місцями град.
Також може бути шквальний вітер 15-20 метрів за секунду. Мовиться про І рівень небезпечності, жовтий.
У Києві 12 червня сильна злива
- Київ 12 червня накрила потужна злива. Дощ наробив шкоди у всіх районах столиці. Наприклад, через воду ускладнений рух транспорту частиною вулиць, а деякі будинки чи трамваї навіть почали "підтікати".
- Через зливу рух деякими вулицями ускладнений. Зокрема, у мережі публікують відео з вулиці Машинобудівна – там автівки буквально плавають у воді. На жаль, це не поодинокий випадок і на багатьох вулицях столиці така ж ситуація. У КМДА повідомили, що наразі ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Оболонського та Святошинського районів.
- Окрім цього, місцеві пабліки поширюють відео з багатоповерхівки на вулиці Симиренка на Борщагівці. У цьому будинку вода ллє наскрізь через щілини, утворюючи дощову завісу.