Наприклад, через воду ускладнений рух транспорту частиною вулиць, а деякі будинки чи трамваї навіть почали "підтікати". За даними Укргідрометцентру дощитиме протягом усієї доби.

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Дощ у Києві

Через зливу рух деякими вулицями ускладнений. Зокрема, у мережі публікують відео з вулиці Машинобудівна – там автівки буквально плавають у воді.

Ситуація у Києві: дивіться відео

На жаль, це не поодинокий випадок і на багатьох вулицях столиці така ж ситуація. У КМДА повідомили, що наразі ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Оболонського та Святошинського районів.

На вулицях Києва справжній потоп: дивіться відео

Окрім цього місцеві пабліки поширюють відео з багатоповерхівки вулиці Симиренка на Борщагівці. У цьому будинку вода ллє наскрізь дім через щілини, утворюючи дощову завісу.

Киянам знадобиться ковчег: дивіться відео

Злива пробралася навіть крізь дах громадського транспорту – в один з київських трамваїв просочився дощ, додавши неприємностей містянам, що їхали на роботу.

Дощ льє навіть всередині трамваю: дивіться відео

У поліції повідомили, що на вулиці Кондратюка через ДТП пошкоджена електроопора впала на проїжджу частину. Рух транспорту на цій ділянці перекритий.

Наслідки потужної зливи у Києві: дивіться відео

Подібна погода триватиме у Києві попередньо до кінця доби.

Погода у Києві

В Укргідрометцентрі попереджали, що 12 червня у Київській області буде переважно хмарно, проте з проясненнями. Прогнозуються значні дощі, грози, вітер швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі по області сягатиме 14 – 19 градусів, вдень позначки не перевищуватимуть 20 – 25 градусів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

У ДТЕК повідомили, що через грозу із сильним дощем та вітром швидкістю до 25 метрів на ранок 12 червня на Київщині знеструмлено 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Застосовано аварійні відключення. Енергетики вже працюють над поверненням світла, проте сильний вітер із дощем ускладнює роботи та може призвести до нових аварій.