Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків негоди. Нагадаємо, що уночі наші захисники неба відбивали ворожу атаку попри сильну зливу, гучні звуки грому та блискавки.

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Як відбувається ліквідація наслідків негоди на Київщині

Завдання (фахівців – 24 Канал) – максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги – 10 кВ та перейти на заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки,

– зазначили в Київській ОВА

Втім, сильний вітер із дощем ускладнює роботи та може призвести до нових аварій.

Мешканців області закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки, не наближаючись до ліній електропередачі.

Зверніть увагу! 12 червня на Київщині діятимуть обмеження електроспоживання з 15:00 до 23:00. Графіки стабілізаційних відключень можна знайти на платформах ДТЕК Київські регіональні електромережі.

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