Специалисты уже работают над ликвидацией последствий непогоды. Напомним, что ночью наши защитники неба отражали вражескую атаку несмотря на сильный ливень, громкие звуки грома и молнии.

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Как происходит ликвидация последствий непогоды на Киевщине

Задача (специалистов – 24 Канал) – максимально оперативно восстановить сегодня работу всех линий высшего напряжения – 10 кВ и перейти на заявки клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома,

– отметили в Киевской ОВА

Впрочем, сильный ветер с дождем затрудняет работы и может привести к новым авариям.

Жителей области призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности, не приближаясь к линиям электропередачи.

Обратите внимание! 12 июня на Киевщине будут действовать ограничения электропотребления с 15:00 до 23:00. Графики стабилизационных отключений можно найти на платформах ДТЭК Киевские региональные электросети.

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