Специалисты уже работают над ликвидацией последствий непогоды. Напомним, что ночью наши защитники неба отражали вражескую атаку несмотря на сильный ливень, громкие звуки грома и молнии.
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Как происходит ликвидация последствий непогоды на Киевщине
Задача (специалистов – 24 Канал) – максимально оперативно восстановить сегодня работу всех линий высшего напряжения – 10 кВ и перейти на заявки клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома,
– отметили в Киевской ОВА
Впрочем, сильный ветер с дождем затрудняет работы и может привести к новым авариям.
Жителей области призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности, не приближаясь к линиям электропередачи.
Отключение света в Украине: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение 2024 года в Украине хотят построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации с помощью партнеров. Также в планах создать дополнительные 4 гигаватта в ближайшие годы.
- Известно, что сегодня, 12 июня по всей Украине будут действовать почасовые графики отключений света. Их будут применять с 15:00 до 23:00.
- Напомним, что в воскресенье, 9 июня, в Украине отменили графики отключений света. Это произошло благодаря снижению потребления электроэнергии и в работу после ремонта вернулся блок АЭС.