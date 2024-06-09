Об этом сообщили в Укрэнерго. В то же время в компании добавили, что при изменении ситуации в энергосистеме, отключения могут вернуть.
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Почему отменили отключения
В Укрэнерго объяснили, что отключение света отменили по 2 причинам. Во-первых, в выходной день снизилось потребление электроэнергии. Во-вторых, в работу после ремонта вернулся блок АЭС.
Впрочем, в случае изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.
Отключений света 9 июня не будет / Инфографика Укрэнерго
Когда пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала
Есть ли риск полного блэкаута
- Россия снова начала целенаправленно бить по украинской энергетике. Враг цинично атакует подстанции, теплоэлектростанции и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений энергообъекты не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак агрессора. Чтобы сбалансировать энергосистему в условиях дефицита, пришлось вернуться к отключениям света.
- Впрочем, в Укрэнерго отмечают, что пока полного блэкаута в Украине не предвидится. Однако такой прогноз является состоянием не учитывает будущих массированных атак на энергосистему нашей страны.
- После массированной атаки 1 июня ряд западных СМИ начали писать, что зимой украинцы будут жить без света в течение большей части суток. Так, журналисты FT утверждали, что зимой отключения света будут достигать 14 часов. Впрочем, в Минэнерго заявили, что публикация FT имеет признаки информационно-психологической операции, имеет манипулятивный характер и продвигает нарративы врага. Там отметили, что приведенная информация не была подтверждена официальными источниками.