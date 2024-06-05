Украинские чиновники называют отключение света "новой нормой", к которой так или иначе придется привыкнуть.

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Ситуация со светом зимой будет сложной

По словам аналитиков Financial Times, один украинский чиновник на условиях анонимности назвал российскую атаку 1 июня "разрушительной".

Другой чиновник отметил, что, вероятно, до зимы украинцы будут проводить большую часть дня без света,

– говорится в материале издания.

Только в результате обстрела 1 июня было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, которая имеет важное значение для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была сильно повреждена.

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В чем разница с 2022 годом

В 2022 – 2023 годах российские удары были направлены на электрическую сеть страны, которую, по словам чиновников и экспертов, можно было относительно легко восстановить.

Однако недавние обстрелы были сосредоточены уже на тепловых и гидроэлектростанциях. Эту инфраструктуру будет гораздо сложнее и дороже отремонтировать, отстроить или заменить.

В дополнение к увеличению импорта электроэнергии из ЕС с 1,7 ГВт до 2,4 ГВт и введению в эксплуатацию большего количества газовых электростанций, украинской власти придется пойти на дальнейшее повышение тарифов. Так считает Борис Додонов, руководитель Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики.

Если не будет принято никаких мер, согласно нашему моделированию, то, вероятно, в январе население будет иметь только от двух до четырех часов электроэнергии (в день, – 24 Канал),

– сказал Додонов.

Будут ли отключения света 6 июня

6 июня в течение целого дня по всем областям будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. По словам Укрэнерго, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток.

Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. Также в случае превышения лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.