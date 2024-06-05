Основой причиной отключения электроэнергии является массированные атаки России на украинский энергетический сектор. Это заставило энергетическую отрасль прибегнуть к таким отключениям.
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Какими будут отключения света 6 июня
В компании Укрэнерго рассказали, что 6 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для
промышленных и бытовых потребителей,
– объяснили в Укрэнерго.
В то же время в компании отметили, что в случае превышения лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.
Почему ситуация с отключениями света разная по областям
- Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что продолжительность отключений и лимиты объемов потребления электроэнергии зависят от специфики каждой области. Также он добавил, что отключения зависят от количества критической инфраструктуры в регионе.
- Кудрицкий отметил, что есть области, где сильно развита промышленность, а есть области, у которых большая доля потребления приходится именно на население и малых небытовых потребителей. В качестве примера он привел Запорожскую и Закарпатскую области, соответственно.
- В то же время эксперт в энергетическом секторе Владимир Омельченко заявил, что отключения света в Киеве продолжаются вдвое дольше, чем в других областях. Эксперт сообщил об инициировании изменения этой ситуации. Предварительно, новое постановление должно вступить в силу с 24 июня.
- Согласно новому постановлению, должна урегулироваться система отключений. Омельченко отметил, что дискриминация киевлян в этих условиях очень неправильная.
- В Укрэнерго также отмечали, что также на ситуацию со светом повлияло снижение производительности солнечных электростанций из-за облачности и увеличение потребления электроэнергии из-за потепления. Однако именно поэтому существенного увеличения лимитов потребления электроэнергии для областей ожидать не стоит.