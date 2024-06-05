Основой причиной отключения электроэнергии является массированные атаки России на украинский энергетический сектор. Это заставило энергетическую отрасль прибегнуть к таким отключениям.

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Какими будут отключения света 6 июня

В компании Укрэнерго рассказали, что 6 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для

промышленных и бытовых потребителей,

– объяснили в Укрэнерго.

В то же время в компании отметили, что в случае превышения лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.

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Почему ситуация с отключениями света разная по областям