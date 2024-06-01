Кроме того, в ряде областей в результате циничных ударов оккупантов есть пострадавшие среди гражданских лиц. Главное о ночной вражеской атаке Украины 1 июня – читайте в материале 24 Канала.

К теме Российские ракеты ночью долетели аж до Закарпатья

Как происходила ночная вражеская атака

Около 22:15 31 мая враг запустил по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Сначала тревога распространилась на южные области нашего государства, а впоследствии распространилась центральными и западными областями нашего государства.

Уже в 00:47 поступила информация, что российские "Шахеды" замечены в небе над Киевской областью. В ОВА заявили, что ПВО работает над уничтожением целей в небе.

В 01:41 1 июня Воздушные силы ВСУ написали, что зафиксирована активность 4 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья в Мурманской области и 2 бортов Ту-95МС с аэродрома Энгельс в Саратовской области, осуществляющих полет в направлении пусковых рубежей.

В 02:20 в Виннице прогремели взрывы, туда летели вражеские "Шахеды". Тогда сообщали о вероятной работе нашей противовоздушной обороны.

Далее около 03:17 взрывы прогремели в Запорожье. Местные телеграм-каналы писали, что враг, вероятно, попал в город с помощью баллистики.

Уже в 03:29 Воздушные силы сообщили о наличии первых ракет в воздушном пространстве Украины. Впоследствии тревога распространилась на все области нашего государства.

Около 04:06 во Львовской области также услышали взрывы. В ОВА сообщали, что "боевая работа продолжается", а в области фиксировали как ракеты, так и дроны-камикадзе врага. Впоследствии взрывы услышали и в самом Львове.

После 4:10 в Киевской ОВА повторно обратились к жителям Киевской области, на этот раз – уже из-за ракетной атаки. В области снова работали силы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что российские ракеты долетели на крайний запад страны – в Закарпатье. В ОВА сообщили, что две крылатые ракеты вошли в воздушное пространство области на значительной высоте, однако сразу изменили курс на Львовскую область.

Отбои воздушной тревоги по всем областям Украины прозвучали около 06:12.

Какие последствия вражеского массированного обстрела по областям

Винницкая область

В Винницкой ОВА сообщили, что из-за падения обломков сбитого "Шахеда" в области произошел пожар. Все службы уже работают на месте.

Председатель областной военной администрации Сергей Борзов отметил, что пострадавших или погибших на месте падения обломков нет.

Запорожье

По данным местных властей, враг попал в один из объектов энергетической инфраструктуры. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что есть разрушения. В частности, повреждены и более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.

К счастью, обошлось без пострадавших в результате удара. В то же время в патрульной полиции Запорожской области сообщили, что движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто.

Балаклея

В Балаклейской МВА рассказали, что Россия попала по частной жилой застройке. Предварительно в результате атаки пострадало 12 человек. Среди них – 8 детей и беременная женщина.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на момент ракетного удара в двух домах находилось 12 человек: 4 взрослых (из них – одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.



Последствия ночной атаки по Балаклее / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова

В результате удара возник пожар. В городской военной администрации Балаклеи отметили, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Прикарпатье

В Ивано-Франковской ОВА отметили, что целью врага был объект энергетической инфраструктуры. Известно также, что в результате атаки возник пожар. К его ликвидации было привлечено 101 огнеборец и 33 единицы техники.

К счастью, обошлось без пострадавших. Руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук выразила слова благодарности нашим спасателям.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что этой ночью в области работала ПВО. Защитники сбили ракеты и "Шахеды". В частности, в области враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

"Произошли несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", – написал Лысак.

Глава Днепропетровской области также отметил, что по Никополю вечером оккупанты попали из артиллерии. С обстрела и атаки дронами-камикадзе в городе началось и утро. Под ударом оказалась также Покровская община области.

Ранены четыре человека. Среди них – 7-летняя девочка. А еще 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет. Им оказывают всю необходимую медпомощь,

– сказал глава ОВА.

Кроме того, Лысак заметил, что после ночной атаки повреждены автобус, двухэтажное здание, что не эксплуатировалась, частный дом, хозяйственная постройка. Впоследствии чиновник рассказал, что защитники неба ночью и утром сбили над Днепропетровской областью 9 ракет и 10 "Шахедов".

Последствия ночной вражеской атаки на Днепропетровскую область / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

Киевская область

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что сегодня оккупанты атаковали, комбинируя удары дронами и ракетами.

В области работали силы ПВО. Спасибо нашим защитникам неба. Есть сбитые вражеские цели. Попадание в объекты жилой и критической инфраструктуры на территории области отсутствуют. Пострадавших нет,

– написал он.

По его словам, все оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий атаки врага.

В каких областях есть попадания в энергетику

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что 1 июня Россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Сейчас специалисты еще уточняют последствия обстрела. Работа над ликвидацией последствий российской атаки еще продолжаются.

Между тем в Кировоградской ОВА подтвердили, что в регионе поражен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным сообщениям, пострадавших нет.

Впоследствии в ДТЭК рассказали, что Россия атаковала две теплоэлектростанции компании. Там отметили, что ночь выдалась тяжелой для украинской энергетики.

Известно, что в результате вражеской атаки серьезно повреждено оборудование. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки. Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца.

Сколько вражеских целей сбили силы ПВО

Командующий Воздушных сил ВСУ – генерал Николай Олещук рассказал, что всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА ночью. В частности, говорится о таких типах вражеских целей как:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря – России);

4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);

1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);

10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);

47 ударных БПЛА типа "Шахед" (район пусков Приморско-Ахтарск – России).

В результате противовоздушного боя сбито 81 воздушную цель. А именно:

30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 крылатую ракету "Искандер-К";

46 ударных БПЛА типа "Шахед".

К отражению воздушного нападения противника привлечено истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.