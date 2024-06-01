Кроме того, в ряде областей в результате циничных ударов оккупантов есть пострадавшие среди гражданских лиц. Главное о ночной вражеской атаке Украины 1 июня – читайте в материале 24 Канала.

К теме Российские ракеты ночью долетели аж до Закарпатья

Около 22:15 31 мая враг запустил по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Сначала тревога распространилась на южные области нашего государства, а впоследствии распространилась центральными и западными областями нашего государства.

Уже в 00:47 поступила информация, что российские "Шахеды" замечены в небе над Киевской областью. В ОВА заявили, что ПВО работает над уничтожением целей в небе.

В 01:41 1 июня Воздушные силы ВСУ написали, что зафиксирована активность 4 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья в Мурманской области и 2 бортов Ту-95МС с аэродрома Энгельс в Саратовской области, осуществляющих полет в направлении пусковых рубежей.

В 02:20 в Виннице прогремели взрывы, туда летели вражеские "Шахеды". Тогда сообщали о вероятной работе нашей противовоздушной обороны.

Далее около 03:17 взрывы прогремели в Запорожье. Местные телеграм-каналы писали, что враг, вероятно, попал в город с помощью баллистики.

Уже в 03:29 Воздушные силы сообщили о наличии первых ракет в воздушном пространстве Украины. Впоследствии тревога распространилась на все области нашего государства.

Около 04:06 во Львовской области также услышали взрывы. В ОВА сообщали, что "боевая работа продолжается", а в области фиксировали как ракеты, так и дроны-камикадзе врага. Впоследствии взрывы услышали и в самом Львове.

После 4:10 в Киевской ОВА повторно обратились к жителям Киевской области, на этот раз – уже из-за ракетной атаки. В области снова работали силы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что российские ракеты долетели на крайний запад страны – в Закарпатье. В ОВА сообщили, что две крылатые ракеты вошли в воздушное пространство области на значительной высоте, однако сразу изменили курс на Львовскую область.

Отбои воздушной тревоги по всем областям Украины прозвучали около 06:12.

  • Винницкая область

В Винницкой ОВА сообщили, что из-за падения обломков сбитого "Шахеда" в области произошел пожар. Все службы уже работают на месте.

Председатель областной военной администрации Сергей Борзов отметил, что пострадавших или погибших на месте падения обломков нет.

  • Запорожье

По данным местных властей, враг попал в один из объектов энергетической инфраструктуры. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что есть разрушения. В частности, повреждены и более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.

К счастью, обошлось без пострадавших в результате удара. В то же время в патрульной полиции Запорожской области сообщили, что движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто.

  • Балаклея

В Балаклейской МВА рассказали, что Россия попала по частной жилой застройке. Предварительно в результате атаки пострадало 12 человек. Среди них – 8 детей и беременная женщина.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на момент ракетного удара в двух домах находилось 12 человек: 4 взрослых (из них – одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Враг обстрелял Балаклею 1 июня
Последствия ночной атаки по Балаклее / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова

В результате удара возник пожар. В городской военной администрации Балаклеи отметили, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

  • Прикарпатье

В Ивано-Франковской ОВА отметили, что целью врага был объект энергетической инфраструктуры. Известно также, что в результате атаки возник пожар. К его ликвидации было привлечено 101 огнеборец и 33 единицы техники.

К счастью, обошлось без пострадавших. Руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук выразила слова благодарности нашим спасателям.

  • Днепропетровская область

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что этой ночью в области работала ПВО. Защитники сбили ракеты и "Шахеды". В частности, в области враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

"Произошли несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", – написал Лысак.

Глава Днепропетровской области также отметил, что по Никополю вечером оккупанты попали из артиллерии. С обстрела и атаки дронами-камикадзе в городе началось и утро. Под ударом оказалась также Покровская община области.

Ранены четыре человека. Среди них – 7-летняя девочка. А еще 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет. Им оказывают всю необходимую медпомощь,
– сказал глава ОВА.

Кроме того, Лысак заметил, что после ночной атаки повреждены автобус, двухэтажное здание, что не эксплуатировалась, частный дом, хозяйственная постройка. Впоследствии чиновник рассказал, что защитники неба ночью и утром сбили над Днепропетровской областью 9 ракет и 10 "Шахедов".

Последствия ночной вражеской атаки на Днепропетровскую область / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

  • Киевская область

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что сегодня оккупанты атаковали, комбинируя удары дронами и ракетами.

В области работали силы ПВО. Спасибо нашим защитникам неба. Есть сбитые вражеские цели. Попадание в объекты жилой и критической инфраструктуры на территории области отсутствуют. Пострадавших нет,
– написал он.

По его словам, все оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий атаки врага.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что 1 июня Россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Сейчас специалисты еще уточняют последствия обстрела. Работа над ликвидацией последствий российской атаки еще продолжаются.

Между тем в Кировоградской ОВА подтвердили, что в регионе поражен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным сообщениям, пострадавших нет.

Впоследствии в ДТЭК рассказали, что Россия атаковала две теплоэлектростанции компании. Там отметили, что ночь выдалась тяжелой для украинской энергетики.

Известно, что в результате вражеской атаки серьезно повреждено оборудование. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки. Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца.

Командующий Воздушных сил ВСУ – генерал Николай Олещук рассказал, что всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА ночью. В частности, говорится о таких типах вражеских целей как:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря – России);

  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
  • 10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);
  • 47 ударных БПЛА типа "Шахед" (район пусков Приморско-Ахтарск – России).

В результате противовоздушного боя сбито 81 воздушную цель. А именно:

  • 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 46 ударных БПЛА типа "Шахед".

К отражению воздушного нападения противника привлечено истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.