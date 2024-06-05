Основою причиною відключення електроенергії є масовані атаки Росії на український енергетичний сектор. Це змусило енергетичну галузь вдатися до таких відключень.

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Якими будуть відключення світла 6 червня

В компанії Укренерго розповіли, що 6 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів,

– пояснили в Укренерго.

Водночас у компанії наголосили, що у разі перевищення лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

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