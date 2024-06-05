Чому відключення довші
Тривалість відключень прямо залежить від того, скільки об'єктів критичної інфраструктури розміщено у місті, пояснив експерт у енергетичному секторі Володимир Омельченко в ефірі "Київ24", передає 24 Канал. В Києві таких будівель дуже багато.
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Так відбувається, що та методика, яка затверджена в Міненерго, вона не враховує величезну критичну інфраструктуру, яка розташована в Києві й працює не на киян, а на всю країну. Вона відбирає ліміти саме у киян.
Омельченко уточнив, що така кількість відключень пояснюється і ремонтом двох атомних блоків. Станом на тепер, це занадто велика втрата.
Яка ситуація зараз в Києві
Омельченко висловив занепокоєння тим, що кияни перебувають без світла до 10 годин. Експерт повідомив про ініціювання зміни цієї ситуації. Попередньо, нова постанова має набрати чинності з 24 червня.
Дискримінація киян в цих умовах дуже неправильна. Київ єдине місце, де вчора ми стояли на межі відключення критичної інфраструктури,
– наголосив Омельченко.
Відповідно до нової постанови, має врегулюватися система відключень. За словами Омельченко, теперішня нерівномірність може бути вирішена, завдяки:
- імпорту електроенергії;
- ремонту атомних блоків;
- збільшенню кількості об'єктів генерації.