Почему отключения длиннее

Продолжительность отключений напрямую зависит от того, сколько объектов критической инфраструктуры размещено в городе, объяснил эксперт в энергетическом секторе Владимир Омельченко в эфире "Киев24", передает 24 Канал. В Киеве таких зданий очень много.

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Владимир Омельченко Директор энергетических программ центра Разумкова Так происходит, что та методика, которая утверждена в Минэнерго, она не учитывает огромную критическую инфраструктуру, которая расположена в Киеве и работает не на киевлян, а на всю страну. Она отбирает лимиты именно у киевлян.

Омельченко уточнил, что такое количество отключений объясняется и ремонтом двух атомных блоков. По состоянию на теперь, это слишком большая потеря.

Какая ситуация сейчас в Киеве

Омельченко выразил обеспокоенность тем, что киевляне находятся без света до 10 часов. Эксперт сообщил об инициировании изменения этой ситуации. Предварительно, новое постановление должно вступить в силу с 24 июня.

Дискриминация киевлян в этих условиях очень неправильная. Киев единственное место, где вчера мы стояли на грани отключения критической инфраструктуры,

– подчеркнул Омельченко.

Согласно новому постановлению, должна урегулироваться система отключений. По словам Омельченко, нынешняя неравномерность может быть решена, благодаря: