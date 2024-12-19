Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко.

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Будут ли выключать свет 20 декабря

Сергей Коваленко сообщил, что 20 декабря в Украине должно пройти без отключений света.

Но не забывайте об экономии в пиковые часы. А также то, что пришло время заплатить за свет,

– написал он.

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Напомним, что графики отключений света в Украине теперь будут унифицированными, а также вместо шести больших групп будет 12 подчиненных. Это позволит отключать только часть потребителей из очереди при необходимости.

К слову, ранее стало известно, что около 40% украинцев не верят, что отключения света связаны с атаками России. В частности 15,4% участников опроса считают, что отключения вызваны массированным экспортом электроэнергии.