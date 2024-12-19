Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка.

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Чи вимикатимуть світло 20 грудня

Сергій Коваленко повідомив, що 20 грудня в Україні має пройти без відключень світла.

Але не забувайте про економію у пікові години. А також те, що настав час заплатити за світло,

– написав він.

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Нагадаємо, що графіки відключень світла в Україні тепер будуть уніфікованими, а також замість шести великих груп буде 12 підчерг. Це дасть змогу відключати лише частину споживачів із черги за потреби.

До слова, раніше стало відомо, що близько 40% українців не вірять, що відключення світла пов'язані з атаками Росії. Зокрема 15,4% учасників опитування вважають, що відключення викликані масованим експортом електроенергії.