При каких условиях Украине дадут средства
Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Украина успешно выполнила все требования к четвертому пересмотру программы. В частности, структурные маяки и количественные критерии эффективности, передает 24 Канал.
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По его словам, средства, которые будут поступать, будут использованы для финансирования бюджетных нужд, в то время, как Национальный банк сможет пополнить свои золотовалютные резервы, а бюджет получит необходимые ресурсы для покрытия бюджетного дефицита.
Это охватывает такие аспекты, как реинтеграция территорий и ветеранов, а также адаптация к новым реалиям, обусловленных миграционными процессами. НБУ планирует совместно с экспертами МВФ и Всемирного банка разработать соответствующие политические меры, чтобы повысить уровень финансовой инклюзии.
Другая помощь от партнеров
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжает привлекать финансовую помощь от международных партнеров.
Среди последних решений, которые были приняты:
Одобрен проект закона о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Республикой Корея, что позволит получить заем до 2,1 миллиарда долларов от Фонда экономического развития и сотрудничества Кореи.
Распределены средства Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта ARІSE, что составляет 2,4 миллиарда гривен на поддержку украинских аграриев. Это включает кредитные гарантии для стимулирования кредитования малых и средних сельхозпроизводителей, а также гранты для небольших хозяйств.
Принято решение о привлечении займа от Банка развития Совета Европы на сумму 100 миллионов евро на реализацию проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество".