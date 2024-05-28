Какое состояние долга

Значительная часть госдолга это займы, которые получила Украина от международных финансовых учреждений. Также весомую долю занимают денежные заимствования от правительств других стран.

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Сейчас госдолг больше всего растет именно из-за усиления долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров Украины.

С 2022 года и до 31 марта 2024 года ситуация менялась так:

средневзвешенная стоимость долга в этот период уменьшилась почти в 1,4 раза – сократилась с 7,79% до 5,57%;

долга в этот период уменьшилась почти в 1,4 раза – сократилась с 7,79% до 5,57%; средневзвешенная срочность выросла в 1,6 раза – увеличилась с 6,27 до 10,04 лет.

Как изменилась ситуация в апреле

В апреле госдолг Украины вырос на 86,17 миллиарда гривен. Это ориентировочно 0,47 миллиарда долларов по актуальному курсу.

Именно в апреле Украина получила новую помощь в рамках программы Ukraine Facility. Размер этого транша – 1,6 миллиарда долларов.

При этом, на погашение и обслуживание госдолга выплатили 885 миллионов долларов. Эти средства распределились так: