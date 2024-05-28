Який стан боргу
Значна частина держборгу це позики, які отримала Україна від міжнародних фінансових установ. Також вагому частку займають позички від урядів інших країн.
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Зараз держборг найбільше зростає саме через посилення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів України.
З 2022 року і до 31 березня 2024 року ситуація змінювалась так:
- середньозважена вартість боргу у цей період зменшилась у майже 1,4 раза – скоротилась з 7,79% до 5,57%;
- середньозважена терміновість зросла у 1,6 раза – збільшилась з 6,27 до 10,04 років.
Як змінилась ситуація у квітні
У квітні держборг України зріс на 86,17 мільярда гривень. Це орієнтовно 0,47 мільярда доларів за актуальним курсом.
Саме у квітні Україна отримала нову допомогу в рамках програми Ukraine Facility. Розмір цього траншу – 1,6 мільярда доларів.
При цьому, на погашення та обслуговування держборгу виплатили 885 мільйонів доларів. Ці кошти розподілились так:
- 674 мільйони доларів витратили та обслуговування та погашення боргу України перед ЄС;
- 162 мільйони доларів – перед Світовим банком.