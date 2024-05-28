У кого зросте пенсія

Пенсіонерам старше 70 років надається спеціальна вікова надбавка до пенсії. Така доплата нараховується автоматично, у місяць коли особа досягає визначеного віку.

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Розмір цієї надбавки зростає з часом. Зараз вона така:

особи від 70 до 74 років включно отримують надбавку за віком у сумі 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Надбавка за віком надається, якщо пенсійна виплата особи менші за 10 340,35 гривні.

Які пенсії підвищать у червні

У червні пенсіонери отримають надбавки за стаж. Перерахунок виплат цих осіб розпочався ще у квітні, однак, він затягнувся через те, що звіт про сплату ЄСВ за перший квартал 2024 року надається до 10 травня.

Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– йдеться у повідомлення ПФУ.

Станом на тепер, розмір надбавки за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні. Сума доплати, яку отримає особа, розраховується індивідуально, зважаючи на її особисті дані.

Зауважте! Пенсіонери, які вийшли на пенсію за вислугою років, також можуть отримати надбавку за додатковий стаж. Для цього їм потрібно досягти пенсійного віку.