У кого зросте пенсія
Пенсіонерам старше 70 років надається спеціальна вікова надбавка до пенсії. Така доплата нараховується автоматично, у місяць коли особа досягає визначеного віку.
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Розмір цієї надбавки зростає з часом. Зараз вона така:
- особи від 70 до 74 років включно отримують надбавку за віком у сумі 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Які пенсії підвищать у червні
У червні пенсіонери отримають надбавки за стаж. Перерахунок виплат цих осіб розпочався ще у квітні, однак, він затягнувся через те, що звіт про сплату ЄСВ за перший квартал 2024 року надається до 10 травня.
Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,
– йдеться у повідомлення ПФУ.
Станом на тепер, розмір надбавки за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні. Сума доплати, яку отримає особа, розраховується індивідуально, зважаючи на її особисті дані.