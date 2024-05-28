У кого вырастет пенсия

Пенсионерам старше 70 лет предоставляется специальная возрастная надбавка к пенсии. Такая доплата начисляется автоматически, в месяц, когда лицо достигает определенного возраста.

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Размер этой надбавки растет со временем. Сейчас она такова:

лица от 70 до 74 лет включительно получают надбавку по возрасту в сумме 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Надбавка по возрасту предоставляется, если пенсионная выплата лица меньше 10 340,35 гривен.

Какие пенсии повысят в июне

В июне пенсионеры получат надбавки за стаж. Перерасчет выплат этих лиц начался еще в апреле, однако он затянулся из-за того, что отчет об уплате ЕСВ за первый квартал 2024 года предоставляется до 10 мая.

Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– говорится в сообщении ПФУ.

По состоянию на теперь, размер надбавки за каждый год дополнительного стажа составляет 23,61 гривны. Сумма доплаты, которую получит лицо, рассчитывается индивидуально, учитывая его личные данные.

Заметьте! Пенсионеры, которые вышли на пенсию по выслуге лет, также могут получить надбавку за дополнительный стаж. Для этого им нужно достичь пенсионного возраста.