У кого вырастет пенсия
Пенсионерам старше 70 лет предоставляется специальная возрастная надбавка к пенсии. Такая доплата начисляется автоматически, в месяц, когда лицо достигает определенного возраста.
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Размер этой надбавки растет со временем. Сейчас она такова:
- лица от 70 до 74 лет включительно получают надбавку по возрасту в сумме 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Какие пенсии повысят в июне
В июне пенсионеры получат надбавки за стаж. Перерасчет выплат этих лиц начался еще в апреле, однако он затянулся из-за того, что отчет об уплате ЕСВ за первый квартал 2024 года предоставляется до 10 мая.
Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,
– говорится в сообщении ПФУ.
По состоянию на теперь, размер надбавки за каждый год дополнительного стажа составляет 23,61 гривны. Сумма доплаты, которую получит лицо, рассчитывается индивидуально, учитывая его личные данные.