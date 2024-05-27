Чому субсидію можуть скасувати

Якщо в складі домогосподарств відбуваються певні зміни, то слід оновити інформацію про це, подавши заяву у ПФУ або ЦНАП.

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Хоча більшість отримувачів субсидій мають автоматичне перепризначення на новий період, деякі категорії громадян не входять в цю автоматизацію.

Зокрема, Пенсійний фонд щороку в травні оновлює дані про право на субсидію, використовуючи інформацію з офіційних реєстрів.

Зауважте! Проте, особам, що не відповідають умовам для автоматичного оновлення, необхідно самостійно подати відповідні документи для поновлення субсидії.

Кому треба оновити дані

До 1 липня 2024 року необхідно подати заяву на субсидію заново, якщо ви вже користувалися допомогою раніше, у таких випадках:

У вашому домогосподарстві проживають внутрішньо переміщені особи;

Житло знаходиться в оренді;

Не всі зареєстровані особи фактично проживають у домогосподарстві;

Вам необхідна субсидія на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;

На опалювальний сезон було призначено субсидію в розмірі 0 гривень.

Якщо ж розмір субсидії, призначений у травні, не змінився, подавати нову заяву не потрібно.

Зауважте! Також необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ), якщо сталися зміни у складі вашого домогосподарства або були здійснені значні покупки, що впливають на субсидію.

Щоб подати заяву на субсидію на комунальні послуги, ви можете: