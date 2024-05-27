Чому субсидію можуть скасувати
Якщо в складі домогосподарств відбуваються певні зміни, то слід оновити інформацію про це, подавши заяву у ПФУ або ЦНАП.
Читайте також Не для всіх: уряд дозволив пенсіонерам не платити певний податок
Хоча більшість отримувачів субсидій мають автоматичне перепризначення на новий період, деякі категорії громадян не входять в цю автоматизацію.
Зокрема, Пенсійний фонд щороку в травні оновлює дані про право на субсидію, використовуючи інформацію з офіційних реєстрів.
Кому треба оновити дані
До 1 липня 2024 року необхідно подати заяву на субсидію заново, якщо ви вже користувалися допомогою раніше, у таких випадках:
- У вашому домогосподарстві проживають внутрішньо переміщені особи;
- Житло знаходиться в оренді;
- Не всі зареєстровані особи фактично проживають у домогосподарстві;
- Вам необхідна субсидія на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;
- На опалювальний сезон було призначено субсидію в розмірі 0 гривень.
Якщо ж розмір субсидії, призначений у травні, не змінився, подавати нову заяву не потрібно.
Щоб подати заяву на субсидію на комунальні послуги, ви можете:
- Звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, Центру надання адміністративних послуг або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради;
- Надіслати заяву та копії документів поштою на адресу органу ПФУ;
- Подати заяву онлайн через портал або мобільний додаток ПФУ, або через портал "Дія".