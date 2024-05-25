Про який податок йдеться
Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, можуть не сплачувати податок на землю. Головною умовою є те, що їхня земельна ділянка підпадає під визначені ліміти.
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Водночас місце проживання пенсіонера не має значення. Для отримання такої пільги, особа має звернутись місцевого органу контролю із відповідною заявою і надати підтверджувальні документи.
Які допустимі норми для звільнення від земельного податку встановлені зараз:
- ділянка до 0,12 гектара може використовуватись для садівництва;
- ділянка до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.
Які ще пільги мають пенсіонери
Пенсіонери можуть розраховувати на безплатну юридичну допомогу (або ж з великою знижкою). Йдеться про професійну консультацію та захист інтересів особи.
Пенсіонерам доступний безплатний проїзд у всіх видах наземного транспорту (окрім таксі). У приміських поїздах, така пільга теж дійсна Також пенсіонери можуть сплачувати менше за ЖКП, для цього їм потрібно оформити субсидію.