Як отримати субсидію

Щоб скористатися можливістю отримати субсидію, особі потрібно надати певний пакет документів, включаючи різноманітні підтвердження та заяви.

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Таким чином, обовʼязкові документи, які слід надати:

  • заява;
  • декларація про доходи і витрати осіб;
  • довідка про доходи;
  • посвідчення особи.

При цьому, коли хтось проживає в іншому місці, але зареєстрований в житлі, на яке людина хоче отримати субсидію, потрібно подати документ, який підтвердить факт не проживання.

Відповідно, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення приймається рішення про:

  • призначення житлової субсидії;
  • непризначення житлової субсидії;
  • відмову в призначенні житлової субсидії.

Чи можуть іноземці отримати субсидію

Окрім громадян України іноземці також можуть отримувати субсидії. За умови, що вони перебувають на території України законно і мають відповідні документи, які це підтверджують.

У такому випадку додатково подаються такі документи:

  • копія договору про реструктуризацію заборгованості – якщо є чи був борг за комунальні платежі;
  • довідка ВПО – для внутрішньо переміщених осіб;
  • договір оренди – якщо ви винаймаєте житло.

На який термін надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).