Как получить субсидию

Чтобы воспользоваться возможностью получить субсидию, лицу нужно предоставить определенный пакет документов, включая различные подтверждения и заявления.

Читайте также: Задержка пенсий и зарплат: Шмыгаль рассказал о вероятности

Таким образом, обязательные документы, которые следует предоставить:

  • заявление;
  • декларация о доходах и расходах лиц;
  • справка о доходах;
  • удостоверение личности.

При этом, когда кто-то проживает в другом месте, но зарегистрирован в жилье, на которое человек хочет получить субсидию, нужно подать документ, что подтвердит факт не проживания.

Согласно, структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения принимается решение о:

  • назначении жилищной субсидии;
  • не назначении жилищной субсидии;
  • отказе в назначении жилищной субсидии.

Могут ли иностранцы получить субсидию

Кроме граждан Украины иностранцы также могут получать субсидии. При условии, что они находятся на территории Украины законно и имеют соответствующие документы, которые это подтверждают.

В таком случае дополнительно подаются следующие документы:

  • копия договора о реструктуризации задолженности – если есть или был долг за коммунальные платежи;
  • справка ВПЛ – для внутренне перемещенных лиц;
  • договор аренды – если вы снимаете жилье.

На какой срок предоставляется субсидия

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).