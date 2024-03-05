Как получить субсидию

Чтобы воспользоваться возможностью получить субсидию, лицу нужно предоставить определенный пакет документов, включая различные подтверждения и заявления.

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Таким образом, обязательные документы, которые следует предоставить:

заявление;

декларация о доходах и расходах лиц;

справка о доходах;

удостоверение личности.

Заметьте! Относительно последнего пункта, то потребитель может подавать как паспорт гражданина Украины, так и временное удостоверение или документ беженца.

При этом, когда кто-то проживает в другом месте, но зарегистрирован в жилье, на которое человек хочет получить субсидию, нужно подать документ, что подтвердит факт не проживания.

Это может быть справка о проживании в другом месте, документы об отбытии наказания и другие соответствующие документы. Также следует добавить акты обследования жилищных условий в комплект документов (при наличии).

Согласно, структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения принимается решение о:

назначении жилищной субсидии;

не назначении жилищной субсидии;

отказе в назначении жилищной субсидии.

Могут ли иностранцы получить субсидию

Кроме граждан Украины иностранцы также могут получать субсидии. При условии, что они находятся на территории Украины законно и имеют соответствующие документы, которые это подтверждают.

В таком случае дополнительно подаются следующие документы:

копия договора о реструктуризации задолженности – если есть или был долг за коммунальные платежи;

справка ВПЛ – для внутренне перемещенных лиц;

договор аренды – если вы снимаете жилье.