Как получить субсидию
Чтобы воспользоваться возможностью получить субсидию, лицу нужно предоставить определенный пакет документов, включая различные подтверждения и заявления.
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Таким образом, обязательные документы, которые следует предоставить:
- заявление;
- декларация о доходах и расходах лиц;
- справка о доходах;
- удостоверение личности.
При этом, когда кто-то проживает в другом месте, но зарегистрирован в жилье, на которое человек хочет получить субсидию, нужно подать документ, что подтвердит факт не проживания.
Согласно, структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения принимается решение о:
- назначении жилищной субсидии;
- не назначении жилищной субсидии;
- отказе в назначении жилищной субсидии.
Могут ли иностранцы получить субсидию
Кроме граждан Украины иностранцы также могут получать субсидии. При условии, что они находятся на территории Украины законно и имеют соответствующие документы, которые это подтверждают.
В таком случае дополнительно подаются следующие документы:
- копия договора о реструктуризации задолженности – если есть или был долг за коммунальные платежи;
- справка ВПЛ – для внутренне перемещенных лиц;
- договор аренды – если вы снимаете жилье.