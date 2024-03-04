Шмигаль розповів чи будуть затримки

На щорічній пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна і надалі продовжить повноцінно виконувати свої обов'язки із соцвиплат населенню. Зокрема мовиться і про пенсії, які нещодавно проіндексували на 8%.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Все буде вчасно – індексація і виплати. І це важливе соціальне зобов'язання. Всі інші, а це понад 30 соціальних зобов'язань уряд і країна виконують у повній мірі. Ми не затримуємо соціальні виплати, і весь спектр "соціалки" виконується, незважаючи на війну.

До слова на фінансування соцвиплат у 2024 році виділили 469 мільярдів гривень з бюджету.

Кому проіндексували виплати у березні

9,5 мільйона непрацюючих пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах;

596 тисяч пенсіонерів силових відомств;

97,8 тисячі осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, або внаслідок ЧАЕС.

В середньому пенсії українців зросли на 322 гривні, а от середня така виплата тепер становить – 5 717 гривень. Найвища сума підвищення становить – 1 500 гривень.