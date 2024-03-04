Виплати пенсіонерам-переселенцям: що відомо
З березня більшість переселенців мають втратити виплати. Проте протягом наступних 6 місяців будуть надаватися виплати автоматично для категорій ВПО, які не можуть працювати.
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До них відносяться:
- пенсіонери, які станом на 1 січня 2024 року отримують пенсію не більше, ніж 9 444 гривень (це 4 прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність);
- особи з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти тощо;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також, особи з їх числа віком до 23 років, а також батьки-вихователі й прийомні батьки.
Які виплати отримують ВПОНагадаємо, що щомісячна державна допомога ВПО складає: 3 тисячі гривень – особам з інвалідністю та дітям; 2 тисячі гривень – для всіх інших внутрішніх переселенців.
Весняна індексація пенсій
Також з 1 березня в Україні проіндексували пенсії на 7,96% Індексація, згідно з проєктом постанови Кабінету Міністрів, цьогоріч здійснюється з коефіцієнтом у 1,079. А розмір підвищення сягатиме:
- мінімальне збільшення – 100 гривень,
- максимальне збільшення – не більше, ніж 1 500 гривень.
При цьому, індексація виплат здійснюється для більшості видів пенсій. Йдеться про: пенсію за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсії військових, пенсії науковців, держслужбовців, а також чорнобильські пенсії.
Доплата від ООН
Також у лютому розпочалися нові доплати від ООН. Проте, ці виплати стосуються тільки осіб з інвалідністю з дитинства, які отримують соціальну допомогу від відповідних органів соціального захисту, а не від Пенсійного фонду.
Тобто, замість мінімального прожиткового мінімуму у розмірі 2 361 гривні такі особи отримуватимуть державну соціальну допомогу в розмірі 3 250 гривень протягом 3 місяців.