Виплати пенсіонерам-переселенцям: що відомо

З березня більшість переселенців мають втратити виплати. Проте протягом наступних 6 місяців будуть надаватися виплати автоматично для категорій ВПО, які не можуть працювати.

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До них відносяться:

пенсіонери, які станом на 1 січня 2024 року отримують пенсію не більше, ніж 9 444 гривень (це 4 прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

особи з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти тощо;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також, особи з їх числа віком до 23 років, а також батьки-вихователі й прийомні батьки.

Які виплати отримують ВПО Нагадаємо, що щомісячна державна допомога ВПО складає: 3 тисячі гривень – особам з інвалідністю та дітям; 2 тисячі гривень – для всіх інших внутрішніх переселенців.

Весняна індексація пенсій

Також з 1 березня в Україні проіндексували пенсії на 7,96% Індексація, згідно з проєктом постанови Кабінету Міністрів, цьогоріч здійснюється з коефіцієнтом у 1,079. А розмір підвищення сягатиме:

мінімальне збільшення – 100 гривень,

максимальне збільшення – не більше, ніж 1 500 гривень.

Зауважте! Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 322 гривень, а середній розмір пенсійної виплати у березні сягне з 5 395 гривень до 5 717 гривень.

При цьому, індексація виплат здійснюється для більшості видів пенсій. Йдеться про: пенсію за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсії військових, пенсії науковців, держслужбовців, а також чорнобильські пенсії.

Доплата від ООН

Також у лютому розпочалися нові доплати від ООН. Проте, ці виплати стосуються тільки осіб з інвалідністю з дитинства, які отримують соціальну допомогу від відповідних органів соціального захисту, а не від Пенсійного фонду.

Цікаво! Протягом цього періоду, ВПП ООН передбачає перерахування близько 800 мільйонів гривень на користь українців. Загалом, понад 310 тисяч людей з інвалідністю отримають фінансову допомогу по всій країні.

Тобто, замість мінімального прожиткового мінімуму у розмірі 2 361 гривні такі особи отримуватимуть державну соціальну допомогу в розмірі 3 250 гривень протягом 3 місяців.