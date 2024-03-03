Індексація у березні

На початку березня індексація торкнулася більшості видів пенсій. Йдеться про пенсію за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсії військових, пенсії науковців, держслужбовців, а також чорнобильські пенсії.

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Відомо, що цьогорічна індексація становить майже 8%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Рівень підвищення розраховуються відповідно до рівня інфляції в країні та зростання середньої заробітної плати – 5,1% та 7% відповідно.

Нагадуємо, що торік українські пенсії проіндексували майже на 20%.

Водночас варто пам'ятати, що підвищення стосуватиметься тільки тих, пенсій, які були призначені до 2021 року. Крім того, невідомо чи торкнеться індексація спеціальних пенсій суддів та прокурорів.

На скільки можуть зрости пенсії

Індексація, згідно з проєктом постанови Кабінету Міністрів, здійснюватиметься з коефіцієнтом у 1,079. А розмір підвищення сягатиме:

мінімальне збільшення – 100 гривень,

– 100 гривень, максимальне збільшення – не більше, ніж 1 500 гривень.

Таким чином, середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 322 гривень, а середній розмір пенсійної виплати у березні сягне з 5 395 гривень до 5 717 гривень.

Зверніть увагу! Пенсії, які призначені у 2021 – 2023 році, теж підвищать. Втім лише на 100 гривень.

Які суми становитимуть мінімальні виплати