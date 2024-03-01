Який розмір тимчасової допомоги
Розмір таких соціальних виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середнім доходом на кожного члена сім'ї за останні пів року.
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При цьому, допомога переглядається кожні пів року з урахуванням змін фінансового стану людини та її середньомісячного доходу, і виплачується до моменту, коли людина стає пенсіонером.
Як отримати допомогу
Для отримання соціальної допомоги за віком необхідно звернутися до відповідних територіальних установ соціального захисту за місцем реєстрації. При цьому важливо мати при собі такі документи:
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- довідку про страховий стаж від Пенсійного фонду;
- відомості про доходи та майновий стан за останні пів року до дати звернення за допомогою;
- заяву.
Як "докупити" стаж
Якщо людина не має достатньо стажу, вона може отримати пенсію лише досягнувши 65 років. Проте існує можливість офіційно "докупити" стаж в разі нестачі кількох років.