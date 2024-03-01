Якою буде пенсія о інвалідності

Звичайна пенсія по інвалідності залежить від групи каліцтва та процентної частки від стандартної пенсії за віком.

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Розподіл відсотків такий:

  • особи з інвалідністю І групи – 100% виплат від стандартної пенсії за віком;
  • особи з інвалідністю ІІ групи – 90% виплат від стандартної пенсії за віком;
  • особи з інвалідністю ІІІ групи – 50% виплат від стандартної пенсії за віком.

Наприклад цього року, мінімальна пенсія по інвалідності така:

  • для осіб з інвалідністю І групи — 2 760 гривень;
  • для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які не працюють — 2 520 гривень;
  • для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які працюють — 2 093 гривень.

Пенсії по інвалідності через ЧАЕС

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи, отримують вищі пенсійні виплати:

  • І група інвалідності — 8 187,48 гривні;
  • II група — 6 549,98 гривні;
  • III група — 5 048,95 гривні;
  • Діти-інваліди — 5 048,95 гривні.

Ліквідатори наслідків ЧАЕС мають отримують зовсім інші суми:

  • І група інвалідності — 13 376,21 гривні;
  • II група — 10 700,97 гривні;
  • III група — 8 025,73 гривні.

Такі пенсії розраховуються на зарплаті у зоні ЧАЕС між 1986 та 1990 роками або на п'ятикратній мінімальній зарплаті на 1 січня року нарахування.

Пенсія по інвалідності для військових

Така пенсія для військових призначається у випадку каліцтва внаслідок служби або хвороби спричиненої нею. Її розмір залежить від відсотка грошового забезпечення:

  • І група — 100% від грошового забезпечення;
  • II група — 80%;
  • III група — 60%.

Мінімальні розміри цих пенсій у 2024 році:

  • І група — 13 604,50 гривні;
  • II група — 10 988,25 гривні;
  • III група — 7 534,80 гривні.