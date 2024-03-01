Какой размер временной помощи
Размер таких социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и средним доходом на каждого члена семьи за последние полгода.
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При этом, помощь пересматривается каждые полгода с учетом изменений финансового состояния человека и его среднемесячного дохода, и выплачивается до момента, когда человек становится пенсионером.
Как получить пособие
Для получения социальной помощи по возрасту необходимо обратиться в соответствующие территориальные учреждения социальной защиты по месту регистрации. При этом важно иметь при себе следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный номер;
- справку о страховом стаже от Пенсионного фонда;
- сведения о доходах и имущественном состоянии за последние полгода до даты обращения за помощью;
- заявление.
Как "докупить" стаж
Если человек не имеет достаточно стажа, он может получить пенсию только достигнув 65 лет. Однако существует возможность официально "докупить" стаж в случае недостатка нескольких лет.