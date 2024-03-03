Индексация в марте
В начале марта индексация коснулась большинства видов пенсий. Речь идет о пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии военных, пенсии ученых, госслужащих, а также чернобыльские пенсии.
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- Известно, что нынешняя индексация составляет почти 8%, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Уровень повышения рассчитываются в соответствии с уровнем инфляции в стране и роста средней заработной платы – 5,1% и 7% соответственно.
В то же время стоит помнить, что повышение будет касаться только тех, пенсий, которые были назначены до 2021 года. Кроме того, неизвестно коснется ли индексация специальных пенсий судей и прокуроров.
На сколько могут вырасти пенсии
Индексация, согласно проекту постановления Кабинета Министров, будет осуществляться с коэффициентом в 1,079. А размер повышения будет достигать:
- минимальное увеличение – 100 гривен,
- максимальное увеличение – не более, чем 1 500 гривен.
Таким образом, средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 322 гривен, а средний размер пенсионной выплаты в марте достигнет с 5 395 гривен до 5 717 гривен.
Какие суммы будут составлять минимальные выплаты
- Пенсионеры, в возрасте 65 лет со стажем 35 лет для мужчин, а для женщин 30 лет – выплаты не менее 3 370 гривен в месяц.
- Люди, в возрасте от 80 лет со стажем 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин, – гарантированно будут получать не менее 3 370 гривен (в сумму входят все возможные надбавки и доплаты, кроме пенсий за особые заслуги).
- Старшие люди, в возрасте от 70 до 80 лет со стажем 35 лет для мужчин или 30 лет для женщин, – минимальный размер пенсии составляет 3 240 гривен, учитывая все доплаты, кроме пенсий за особые заслуги.