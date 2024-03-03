Индексация в марте

В начале марта индексация коснулась большинства видов пенсий. Речь идет о пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии военных, пенсии ученых, госслужащих, а также чернобыльские пенсии.

Читайте также На какую пенсию можно рассчитывать, если не хватает стажа

Известно, что нынешняя индексация составляет почти 8%, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Уровень повышения рассчитываются в соответствии с уровнем инфляции в стране и роста средней заработной платы – 5,1% и 7% соответственно.

Напоминаем, что в прошлом году украинские пенсии проиндексировали почти на 20%.

В то же время стоит помнить, что повышение будет касаться только тех, пенсий, которые были назначены до 2021 года. Кроме того, неизвестно коснется ли индексация специальных пенсий судей и прокуроров.

На сколько могут вырасти пенсии

Индексация, согласно проекту постановления Кабинета Министров, будет осуществляться с коэффициентом в 1,079. А размер повышения будет достигать:

минимальное увеличение – 100 гривен,

– 100 гривен, максимальное увеличение – не более, чем 1 500 гривен.

Таким образом, средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 322 гривен, а средний размер пенсионной выплаты в марте достигнет с 5 395 гривен до 5 717 гривен.

Обратите внимание! Пенсии, которые назначены в 2021 – 2023 году, тоже повысят. Впрочем, только на 100 гривен.

Какие суммы будут составлять минимальные выплаты