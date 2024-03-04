Выплаты пенсионерам-переселенцам: что известно

С марта большинство переселенцев должны потерять выплаты должны потерять выплаты. Однако в течение следующих 6 месяцев будут предоставляться выплаты автоматически для категорий ВПО, которые не могут работать.

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К ним относятся:

пенсионеры, которые по состоянию на 1 января 2024 года получают пенсию не более, чем 9 444 гривен (это 4 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);

лица с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольные дети и т.д;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также, лица из их числа в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Какие выплаты получают ВПЛ Напомним, что ежемесячная государственная помощь ВПЛ составляет: 3 тысячи гривен – лицам с инвалидностью и детям; 2 тысячи гривен – для всех остальных внутренних переселенцев.

Весенняя индексация пенсий

Также с 1 марта в Украине проиндексировали пенсии на 7,96% Индексация, согласно проекту постановления Кабинета Министров, в этом году осуществляется с коэффициентом в 1,079. А размер повышения будет достигать:

минимальное увеличение – 100 гривен,

максимальное увеличение – не более, чем 1 500 гривен.

Заметьте! Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 322 гривен, а средний размер пенсионной выплаты в марте достигнет с 5 395 гривен до 5 717 гривен.

При этом, индексация выплат осуществляется для большинства видов пенсий. Речь идет о: пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии военных, пенсии ученых, госслужащих, а также чернобыльские пенсии.

Доплата от ООН

Также в феврале начались новые доплаты от ООН. Однако, эти выплаты касаются только лиц с инвалидностью с детства, которые получают социальную помощь от соответствующих органов социальной защиты, а не от Пенсионного фонда.

Интересно! В течение этого периода, ВПП ООН предусматривает перечисление около 800 миллионов гривен в пользу украинцев. В общем, более 310 тысяч людей с инвалидностью получат финансовую помощь по всей стране.

То есть, вместо минимального прожиточного минимума в размере 2 361 гривны такие лица будут получать государственную социальную помощь в размере 3 250 гривен в течение 3 месяцев.