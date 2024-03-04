Доплата от ООН в 2024 году

С февраля 2024 года некоторые категории населения могут получать доплаты от ООН могут получать доплаты от ООН. Это совместный проект, который реализуют вместе с Министерством социальной политики.

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Доплаты смогут получить те, кто получает госсоцпомощь в органах соцзащиты, а не в Пенсионном фонде. Это:

Лица с инвалидностью с детства,

Дети с инвалидностью.

Обратите внимание! Вместо минимального прожиточного минимума, а это 2 361 гривна, категории лиц будут получать еще 3 месяца госсоцпомощь вместе с доплатами в размере 3 250 гривен. Речь идет о том, что денежная помощь будет доплатой к государственной помощи, а ее сумма будет равна разнице между 3 250 гривнами и выплатами, которые человек уже получает.

Кто и сколько будет получать

Право на дополнительную денежную помощь имеют лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью:

которые получают социальную помощь от государства в размере менее 3 250 гривен,

не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций,

не получают выплаты для ВПЛ, но это не касается тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий.

Обратите внимание! Ежемесячно в течение 3 месяцев дополнительная помощь будет проводиться с февраля 2024 года. Это будет происходить на основании данных, которые есть в информационных базах Информационно-вычислительного центра Минсоцполитики.

Дополнительных действий лицам, чтобы получить такую помощь, не нужно делать,

Будут начисляться деньги на банковские счета или доставляться Укрпочтой без обращений граждан.

Мартовская индексация началась

С 1 марта в Украине немалое количество пенсионеров смогут получить повышение к основному размеру выплат. Поэтому повышение составит почти 8%.

Обратите внимание! Индексация коснется пенсий по возрасту, по инвалидности, из-за потери кормильца, пенсий военных, пенсий ученых и госслужащих, а также чернобыльских пенсий. Кроме того, проиндексируют только те выплаты, что были назначены до 2021 года.

Средний размер повышения составит где-то 322 гривны, а минимальный – 100 гривен. Относительно максимального повышения, то в соответствии с проектом, оно не может быть больше, чем 1 500 гривен.