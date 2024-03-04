Доплата від ООН у 2024 році

З лютого 2024 року деякі категорії населення можуть отримувати доплати від ООН. Це спільний проєкт, який реалізовують разом із Міністерством соціальної політики.

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Доплати зможуть отримати ті, хто отримує держсоцдопомогу в органах соцзахисту, а не в Пенсійному фонді. Це:

Особи з інвалідністю з дитинства,

Діти з інвалідністю.

Зверніть увагу! Замість мінімального прожиткового мінімуму, а це 2 361 гривня, категорії осіб отримуватимуть ще 3 місяці держсоцдопомогу разом із доплатами в розмірі 3 250 гривень. Йдеться про те, що грошова допомога буде доплатою до державної допомоги, а її сума дорівнюватиме різниці між 3 250 гривнями та виплатами, які людина вже отримує.

Хто та скільки буде отримувати

Право на додаткову грошову допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю:

які отримують соціальну допомогу від держави у розмірі менш ніж 3 250 гривень,

не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій,

не отримують виплати для ВПО, але це не стосується тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій.

Зауважте! Щомісяця впродовж 3 місяців додаткова допомога проводитиметься з лютого 2024 року. Це відбуватиметься на підставі даних, які є в інформаційних базах Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики.

Додаткових дій особам, щоб отримати таку допомогу, не потрібно робити,

Нараховуватимуться гроші на банківські рахунки або доставлятиметься Укрпоштою без звернень громадян.

Березнева індексація розпочалася

З 1 березня в Україні чимала кількість пенсіонерів зможуть отримати підвищення до основного розміру виплат. Відтак підвищення становитиме майже 8%.

Зверніть увагу! Індексація торкнеться пенсій за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсій військових, пенсій науковців й держслужбовців, а також чорнобильських пенсій. Крім того, проіндексують лише ті виплати, що були призначені до 2021 року.

Середній розмір підвищення становитиме десь 322 гривні, а мінімальний – 100 гривень. Щодо максимального підвищення, то відповідно до проєкту, воно не може бути більшим, ніж 1 500 гривень.