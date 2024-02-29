Речь идет о незаконных выплатах на более 186 миллионов гривен. Об этом МО Украины сообщило в четверг, 29 февраля.

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Что известно о незаконных выплатах

По данным Министерства обороны, фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты.

Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в воинских частях в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях.

Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен.

Известно, что в соответствии с решением министра обороны, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба.

Финансовое нарушение в воинской части в Черниговской области: что извесно

В ноябре 2023 года стало известно, что служба внутреннего аудита Минобороны в сотрудничестве с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области. Они обнаружили нарушения, что привели к убыткам государству на сумму 38,8 миллиона гривен.

Так, аудиторы обнаружили 4 нарушения. Самое масштабное из них – безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 миллиона гривен убытков.

Установлено, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, чем существенно меняли условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности. Оказалось, что большая часть этих генераторов лежали на складах в период, когда они были очень нужны военным.

Кроме этого, обнаружили и другие нарушения на общую сумму 1,7 миллиона гривен.