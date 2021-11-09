Предварительно известно, что злоумышленники нанесли миллионный ущерб государству. Схему разоблачили в сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях с полицией под руководством прокуратуры.

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Служба безопасности разоблачила начисление соцвыплат мертвым людям

Следствие установило, что организовал схему экс-охранник из Константиновки. Следствие выяснило, что он:

подделывал необходимые документы на имя жителей временно оккупированных территорий;

затем отдавал их в органы соцзащиты;

там его сообщники "способствовали приему" бумаг, даже без физического присутствия лиц, на которых оформлялись выплаты.

Незаконно начисленные выплаты поступали на банковские счета злоумышленников. Ежемесячно они присваивали в среднем 400 тысяч гривен. Противоправная схема действовала более года,

– рассказали в СБУ.

Правоохранители провели 11 обысков по местам жительства участников группировки и в 3 госструктурах. В ходе обысков изъяли:

много поддельной и официальной документации;

электронные носители информации; мобильные телефоны;

жесткие диски и персональные компьютеры с подтверждениями противоправной деятельности;

банковские карты, по которым осуществлялись выплаты, и записи с черной бухгалтерией.

Правоохранители проверяют информацию о финансировании пророссийских боевиков по этой схеме. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Кроме того, решают вопрос о том, чтобы сообщить о подозрении участникам сделки за мошенничество и подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Обратите внимание! Если вину по этим статьям докажут, виновным грозит заключение от 3 до 8 лет или штраф до 850 гривен или арест до 6 месяцев, или ограничением свободы до 2 лет.

СБУ разоблачила преступную схему по начислению соцвыплат мертвым / Фото СБУ

Кратко о последних разоблачениях СБУ