Предварительно известно, что злоумышленники нанесли миллионный ущерб государству. Схему разоблачили в сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях с полицией под руководством прокуратуры.
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Служба безопасности разоблачила начисление соцвыплат мертвым людям
Следствие установило, что организовал схему экс-охранник из Константиновки. Следствие выяснило, что он:
- подделывал необходимые документы на имя жителей временно оккупированных территорий;
- затем отдавал их в органы соцзащиты;
- там его сообщники "способствовали приему" бумаг, даже без физического присутствия лиц, на которых оформлялись выплаты.
Незаконно начисленные выплаты поступали на банковские счета злоумышленников. Ежемесячно они присваивали в среднем 400 тысяч гривен. Противоправная схема действовала более года,
– рассказали в СБУ.
Правоохранители провели 11 обысков по местам жительства участников группировки и в 3 госструктурах. В ходе обысков изъяли:
- много поддельной и официальной документации;
- электронные носители информации; мобильные телефоны;
- жесткие диски и персональные компьютеры с подтверждениями противоправной деятельности;
- банковские карты, по которым осуществлялись выплаты, и записи с черной бухгалтерией.
Правоохранители проверяют информацию о финансировании пророссийских боевиков по этой схеме. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Кроме того, решают вопрос о том, чтобы сообщить о подозрении участникам сделки за мошенничество и подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.
СБУ разоблачила преступную схему по начислению соцвыплат мертвым / Фото СБУ
Кратко о последних разоблачениях СБУ
- 9 ноября СБУ задержала бывшего донецкого боевика Дениса Куликовского, известного как "Палич". Ранее он возглавлял незаконную тюрьму оккупантов "Изоляция".
- 8 ноября Служба безопасности разоблачила схему, организованную начальником квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны на Львовщине. Он фальсифицировал документы, чтобы незаконно завладеть землей в поселке городского типа Брюховичи.
- В этот же день в Харькове задержан азиат, подозреваемый в шпионаже. Он якобы склонял к такому сотрудничеству украинца. Последнему вручили подозрение в госизмене.