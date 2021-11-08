Благодаря махинациям начальнику отдела и его сообщникам удалось присвоить 1,5 гектара земли, которая принадлежит Министерству обороны. Из-за таких действий государство понесло 20 миллионов гривен убытков.

Обратите внимание СБУ открыла более 90 дел в отношении боевиков и изменников в 2021 году

Детали преступной схемы

По данным следствия, начальник квартирно-эксплуатационного отдела города Львова систематически фальсифицировал документы на землю и вносил туда неточные данные.

После этого его сообщник – поселковый депутат и член земельной комиссии, способствовал тому, чтобы земли, которые по документам были незаконно отделенными через фальсификацию документов, переходили на баланс общины.

После провернутых сделок, на землю оформили фиктивное право собственности на подставных лиц и продавали ее по цене от 5 000 до 9 000 за сотую гектара.



Земельный участок в поселке городского типа Брюховичи

Теперь львовскому чиновнику инкриминируют превышение служебных обязанностей. Подозреваемому грозит от 2 до 5 лет заключения или ограничение свободы.

Последние похожие инциденты в Украине