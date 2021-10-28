По данным следствия, члены группировки пытались продать за 1 миллион долларов один из участков, которым незаконно завладели. Задержали организаторов схемы во время передачи всей суммы денег.

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Правоохранители говорят, что фигуранты дела использовали поддельные договоры и акты на право собственности.

Получили решение суда о передаче земли в собственность



Мужчин задержали во время передачи денег / Фото СБУ

Злоумышленники, как говорят в СБУ, подали в один из районных судов Николаева поддельные документы на 4 земельных участка в Киеве. Они хотели, чтобы служители Фемиды передали землю в собственность подконтрольной им коммерческой структуре.

Получив нужное решение суда и внесение информации о владельцах в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество, члены группировки подыскали клиентов для продажи участков.

Во время оформления сделки правоохранители накрыли организаторов преступления. Им инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах.

Досудебное расследование дела продолжается. Следователи пытаются установить личности всех причастных к преступлению лиц, а также привлечь их к ответственности.

Если вину задержанных докажут в суде, им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Смотрите видео задержания мужчин, которые незаконно продавали землю в Киеве: