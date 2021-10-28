За даними слідства, члени угруповання намагалися продати за 1 мільйон доларів одну з ділянок, якою незаконно заволоділи. Затримали організаторів схеми під час передачі всієї суми грошей.

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Правоохоронці кажуть, що фігуранти справи використовували підроблені договори й акти на право власності.

Отримали рішення суду про передачу землі у власність



Чоловіків затримали під час передачі грошей / Фото СБУ

Зловмисники, як кажуть у СБУ, подали до одного з районних судів Миколаївщини підроблені документи на 4 земельні ділянки у Києві. Вони хотіли, аби служителі Феміди передали землю у власність підконтрольній їм комерційній структурі.

Отримавши потрібне рішення суду та внесення інформації про власників у Держреєстр речових прав на нерухоме майно, члени угруповання підшукали клієнтів для продажу ділянок.

Під час оформлення угоди правоохоронці накрили організаторів злочину. Їм інкримінують шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування справи триває. Слідчі намагаються встановити особи всіх причетних до злочину осіб, а також притягнути їх до відповідальності.

Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Дивіться відео затримання чоловіків, які незаконно продавали землю у Києві: