По данным следствия, сумма ущерба составляет более 10 миллионов гривен. Схему реализовали чиновники с таможенного поста "Житомир-центральный".
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Вступив в сговор с двумя предпринимателями, они организовали таможенное оформление грузовых автомобилей. Это происходило со значительным занижением их реальной стоимости.
Как работала схема
Представители предпринимателей подавали на таможню поддельные иностранные технические паспорта. В них были указаны ложные данные по производству грузовиков и их первой регистрации.
Таможенники, злоупотребляя служебным положением, "закрывали глаза" на такие нарушения и не проводили надлежащей проверки представленных для растаможки документов,
– говорится в сообщении.
Впоследствии грузовики продавали людям по рыночным ценам.
По данным СБУ, схема существовала на протяжении 2 лет. За этот период успели ввезти по меньшей мере 36 грузовиков.
Сейчас уже сообщили о подозрении 6 лицам таможни.
СБУ предотвратила хищение миллиарда гривен
- Пресс-служба СБУ сообщила, что удалось предотвратить масштабное хищение из "антиковидного" фонда. Речь идет о сумме в размере миллиарда гривен.
- Правоохранителям удалось разоблачить десятки фактов злоупотреблений на строительстве больниц.
- Речь идет о коррупционных схемах при обустройстве новых отделений для приема больных COVID-19 и махинациях на закупке необходимого медицинского оборудования.
- Также правоохранители изъяли сотни тонн поддельных антисептиков.